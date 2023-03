Põhja-Sakala vallas Serukülas asuv 1900 ruutmeetri suurune kinnistu on tähelepanu tõmmanud, sest selle müügikuulutuses seisab, et kinnistul on toimunud mõrv. Kokkukukkuv maja jäigi tühjaks, kui 2007. aasta suvel märkasid naabrid, et majas elanud 44-aastane Villu on kuhugi kadunud.