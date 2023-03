Rekordeid purustav naine tuleb Viljandi järvejooksule südameoperatsioonist hoolimata

Tartlanna Leili Teeväli on esimene naine, kes on jooksnud ümber Viljandi järve 40 korda. See arv tähistab meestel osaluskordi, millest alates nad arvatakse end Eesti auväärseima jooksuna reklaamiva rahvajooksu väärikate klubisse. Naistel terendab see piir 20 osaluskorra järel, seega on Teeväli tolle piiri kahekordselt ületanud.