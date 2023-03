Purustatud Vene tanki juurde sooviti Viljandis lilli panna kell neli öösel

Ööl vastu laupäeva kell nelja ajal pöördus üks järve äärde juhtunud inimene turvameeste poole küsimusega, kas ta võiks tanki juurde lilli panna. Turvatöötajad keelasid selle. Seejuures jäi asjaosalistele mulje, et inimene soovis lilli asetada pigem Ukraina toetuseks.

Turvatöötajate seletusel oli esimese 24 tunni jooksul kõik tanki ümber rahulik. Keegi ei ole üritanud ka sõjamasina otsa ronida. Vaadatakse eemalt parkimisplatsilt ning ronitakse ka kõrval oleva lumevalli otsa, et tanki kõrgemalt silmitseda.

Avalike ühismeediagruppide postitustes annavad tooni inimesed, kes peavad purustatud Vene tanki pigem vanarauaks, mida pole mõistlik mööda Eestit ringi vedada. Samas on ka neid, kes leiavad, et Eesti enda turvalisusele mõtlemiseks ning Ukraina sõja senisest teravamalt tajumiseks on purustatud tanki avalik näitamine hea idee.