Küsimusele, kas seni tulnud tagasiside viib mõtted tagasiastumisele, Karel Tölp otsesõnu ei vastanud, küll aga nentis, et praegune valla arengu üle otsustajate tegevussuund on selline, et tema isiklik motivatsioon kipub raugema. Tölp nentis, et ta ei näe, kuidas vald peaks liikuma raskest seisust välja. "Kui resultaati ei paista, on raske leida motivatsiooni," nentis ta.