OLUSTVERE ⟩ Kiduva bussiühendusega asula ei saa peatust isegi poolteise kilomeetri kaugusele

Koolijuht Arnold Pastak nentis, et aastatetaguse ajaga võrreldes käib Olustverest läbi üha vähem kommertsliine ning seeõttu on ühendus nii Viljandi kui Tallinna poole muutunud aina kehvemaks. Nii tegigi Pastak veebruari algul transpordiametile ettepaneku, et kui bussid ei tule Olustverre, võiksid nad teha nõudepeatuse kohas, kus Imavere ja Viljandi vahelise maantee ääres on suur kollane tool ja pink ning Olustvere kooli reklaam. Teisel pool maanteed on ka väike parkla, kus direktori hinnangul võiksid bussid peatuda.