Teisest küljest ei ole praegune tehislik taip sugugi see, mida vähemalt mina olen harjunud selleks pidama. «Kosmoseodüsseiast» tuttaval HAL 9000-l ja teistel temasugustel on olnud teadvus ning oma soovid ja tahtmised, praegused tehisintellektid on ainult programmid – tõsi, erakordselt keeruka programmeerimise tulemus. Tehisintellekt sellises mõistes, nagu ta meil praegu on, pole aga sugugi uus leiutis: iga arvutimäng, mis kunagi programmeeritud, nõuab näiteks, et programm näiliselt mõtleks ise ning oleks võimeline inimmängija tehtud sammudele vastama. Pinget pakkuma. Seega võib tehisintellekti sünniaja paigutada isegi 1950-ndatesse: arvutimänge hakati looma sisuliselt kohe, kui tekkis võimalus koodi ekraanil pildina kuvada.