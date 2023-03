Kolm Okast kogub linnalindude pesi

Kolmandat aastat korraldas Viljandi linnavalitsus hanke, et leida rahaliselt parim pakkuja, kes võtaks enda hoole alla need linna piirkonnad, kust varesed tahetakse eemale tõrjuda. Kui veel mullu oli neid kohti kolm – Trepimägi, staadioniesise pargi jalgteede ümbrus ja Lastepark, siis tänavu lisandus Paalalinna Ida tänava mänguväljaku ümbrus.

70-eurose tunnitasuga töötava arboristi ülesanne on jälgida, et lepingus ettenähtud piirkonda ei asuks varesed pesitsema. Kui lind on hakanud sinna pesa ehitama, tuleb arboristil puu otsa ronida ja pesa alla tuua. Et vares ehitab pesa valmis kahe päevaga, peavad ettevõtte Kolm Okast töötajad jälgima puid iga päev, sest kui pesa on valmis ja munad sees, siis enam lõhkuda ei tohi.