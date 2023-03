Margit Keerutaja-Must. Ikka saab, kui tahtmist on

Ikka saab, kui tahtmist on. Sellise mentaliteediga jõuab paljutki – palliplatsil mängijaid juhendades, koolis kehalise kasvatuse tunde andes, spordikoolis noori treenides ning ka olukorras, kui samal päeval on võistlused Eesti eri otstes. Viljandi võrkpalli esindusnaiskonna peatreeneril Margit Keerutaja-Mustal tahtmist on ja saab ka ning seda räägib ta teistelegi. Või siis teeb asjad hoopis ise ära.