Vaba mõte ⟩ Marko Suurmägi: Katuseraha hingekellast kaotavad Viljandi pensionärid

Ja igal sügisel teevad kogenud poliitikud suuri silmi, et mis nali see küll on: me oleme taas kokku pannud tähelepanuväärse riigieelarve, aga teie – eeskätt ajakirjanikud – räägite katuserahast. Põhjus on inimlik. Katuseraha ja kuluhüvitised on riigikogulase töös need teemad, mille puhul näpud võivad sügelema hakata. Ajalugu on näidanud, et kui on võimalik anda raha endale või oma lähedastele, kipuvad mõne poliitiku aated murenema.