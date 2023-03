Ugala valmistub suureks koostöölavastuseks lõunanaabritega

Ettevalmistamisega tegelevad nii Valmiera kui Ugala näitlejad, mõlema teatri tehnilised meeskonnad ja kunstnikud. Lavastaja on Andres Noormets, näidendi autor Ott Kilusk.

Ühistöös valmiva lavastuse keskmes on kahe eri rahvusest noore armastuslugu, täpsemalt lugu on Eesti ja Läti noorte armastusest, mis sunnib perekonnad teineteisega suhtlema.

"Me oleme lätlastega naabrid, jagame ajalugu ja unistusi, aga teame üksteisest vähe," rääkis lavastaja Andres Noormets. "See lavastus tahab olla sild üle piiri, mis meid lahutab. Me vaatame üksteisele lahtiste silmadega otsa ja püüame aru saada, mis meile vastu vaatab ja vastu peegeldub.”