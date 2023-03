SUURVESI ⟩ Soomaa valmistub viiendaks aastaajaks

Ruukeli kogemist mööda on oodata enam-vähem samasugust suurvett, nagu on olnud viimasel kümnel-kaheteistkümnel aastal. Tohvri kandis on vesi juba üle kallaste tõusnud ja tõuseb kindlasti veel. Riisa ja Karuskose kanti jõuab suurvesi kõigi eelduste kohaselt lähipäevil.