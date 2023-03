Juhtkiri ⟩ Kui ääremaad saavad hoop hoobi järel, kaob kogu Toompeal lubatud ilu

Kaarli rahvamaja saatuses ei ole midagi eriskummalist, samalaadseid kurvavõitu vastasseise kohaliku kogukonna ja omavalitsuse vahel on läbi mängitud minevikus, mängitakse praegu veel nii mõnelgi pool ning mängitakse tulevikuski. Stsenaarium on alati sisuliselt sama: väikesevõitu asulas või haja­asustusega piirkonnas on lasteaed, koolike, rahvamaja, raamatukogu, postkontor, apteek. Mõni hädavajalik kogukonnakeskus või teenus, millest tahetakse loobuda, et kulusid kokku hoida. Mõnikord ongi see õigustatud soov – ei ole ju näiteks erilist mõtet pidada kooli kümnele lapsele.