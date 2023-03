Peamine ebatäpsus puudutas öeldut, et Viljandi hambakliinikus ning Dentes A&E-s olid mõned arstid haiguslehel, mistõttu ei olnud nendes kliinikutes võimalik kohe inimesi vastu võtta. See väide ei pea Dentes A&E puhul paika: ajakirjanikuga telefoni teel kõneldes selgitasime, et selleks hetkeks olime suhelnud ühe kliinikuga (nimeliselt välja toomata) ning hambaravi kättesaadavust võis mõjutada hambaarstide haigestumine. Kõnealune kliinik oli Viljandi hambakliinik.