Kogukond tahaks hoida rahvamaja avatud, kuni arengukava toob selguse

Samuti pakuti välja, et kui minimaalne küte on olemas, võiks ka ringitegevuse uuesti käima panna ja seda just nädalavahetuste ümber. Nenditi, et kui maja sel ajal nagunii teinekord välja üüritakse ja selleks on tarvis ruumide temperatuuri tõsta, võiks ringitegevustki sellele ajale koondada. Nii ei põhjustaks ruumide kasutamine liiga suurt lisakulu. Siiski, nagu tõdesid ettepanekute saatjad, on läbirääkimised vallaga alles alguses.