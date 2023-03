Kruusateedele on pandud esimesed keelumärgid

Transpordiameti taristu ehitamise ja korrashoiu osakonna juhataja Andres Piibeleht ütles, et kevadised soojakraadid on juba tugevat mõju avaldanud ning teede kandevõime on sulamisperioodi tõttu nõrgenenud. «Vältimaks suuri kahjustusi kruusateedel, oleme rakendanud massipiiranguid üle Eesti,» lisas ta.