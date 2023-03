Mahasõidetud tõkkepuu seiskas raudteeülesõidul liikluse

Politsei pressiesindaja sõnul leidis vahejuhtum Viljandis Pärnu maantee raudteeülesõidukohal aset täna kella 15 paiku, kui Fiati kaubikut juhtiv mees ei märganud õigel ajal raudteeülesõidule jõudes, et tõkkepuu on juba langemas. Tõkkepuu langes kõrgele kaubikule ning purunes. Politsei tuvastas, et juht oli kaine ja juhtimisõigusega.