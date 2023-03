Rahvatantsulapsed pürivad suurele peole

Viljandimaalt on suvisel noorte laulu- ja tantsupeol osalemise soovist teada andnud 74 kollektiivi. Nende hulgas on lauljad, tantsijad, võimlejad ja rahvamuusikud. Tantsupeole pürib koos võimlejatega 37 kollektiivi. Nende seas on kõikide liikide tantsijad ja võimlemisrühmad.

Rahvatantsujuhid Ave ja Kertu Alvre ütlesid, et nende rühmadest esineb eelproovil 104 tantsijat.

XIII noorte tantsupeo pealavastaja Agne Kurrikoff-Herman lausus Viljandi proovi vaadates, et lapsed ja juhendajad on teinud ära suure töö ja tantsivad hästi. Kes neist suvisele suurele peole saab, saab selgeks 3. aprilliks. "Siis jagame edasipääsenutele ka juhtnöörid, kuidas edasi harjutada," ütles pealavastaja ja lisas, et on eelproovis näinud hulka südamesse minevaid hetki.

"Tunnustada tuleb iga viimast kui üht juhendajat ja tantsulast, sest peoks valmistumise aeg on olnud raske ja juhendajad on näinud suurt vaeva, et lapsi tantsusaali saada," sõnas Kurrikoff-Herman.

30. juunist 2. juulini Tallinnas toimuv XIII noorte laulu- ja tantsupidu kannab üldpealkirja "Püha on maa" ning tantsupidu sai alapealkirjaks "Sillad".