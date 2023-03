Temufi otsib suvelavastusse poissi

Temufi eestvedaja Peep Maasiku sõnul otsitakse 8‒14 aasta vanunust noorhärrat, kes oleks julge, töökas ja mänguline ning kes ei pelgaks tähelepanu ega esinemist. Casting on 25. märtsil Viljandis ning registreerida saab sellele 23. märtsini veebilehel www.temufi.ee. Täpsem ajakava ja toimumiskoht saadetakse kõikidele registreerunutele eraldi.

"Casting‘uks palume ette valmistada ühe vabalt valitud lühijutu, muistendi või mõne muu proosateksti pikkusega kaks-kolm minutit ning ühe luuletuse. Kohapeal antakse ka dialoog, mida koos näitlejaga lugeda. Samuti tasub valmis olla lisaülesanneteks ja selleks, et casting‘ul pildistatakse," ütles Maasik.

Temufi suvelavastuse "Suur Boy ja väike Boy" alusteksti autor on James Krüss, kelle kuulsamate teoste hulka kuulub ka "Timm Thaler ehk Müüdud naer". Teksti on dramatiseerinud Ott Kilusk, lavastab Kaili Viidas, kunstnikutöö teeb Karmo Mende ning helilooja on Martin Aulis. Lavastuses mängivad Peeter Volkonski, Luule Komissarov, Terje Pennie, Lauri Kink, Natali Väli, Silver Kaljula, Peep Maasik ja Kaili Viidas.