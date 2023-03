«Ei ole mõtet pead norgu lasta. See on nüüd näitamise koht, kui paljuks oleme võimelised ja kui palju me tahame seda kolmandat kohta,» rääkis Keerutaja-Must pärast mängu, millega otsustati üks meistrivõistluste finalistidest. Tema sõnul oli igas poolfinaalseeria mängus võimalus mäng enda kasuks pöörata, paraku jäädi ainsagi geimivõiduta.