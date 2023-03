Meeskonna temporündaja Riivo Rüütli sõnul on tegu väärt vastasega. «Emotsioonid on vägevad. Käimas on tähtsad mängud. Kujutan ette, et sellest tuleb lahing: kuna me juhime 1:0, pole vastasel midagi oodata, vaid ainult mängida,» rääkis ta.