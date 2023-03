Viljandi haigla nuputab lahendusi erakorraliste patsientide arvu vähendamiseks

«Peame arvestama, et kesklinna kolides intensiivravi võimekus väheneb, meditsiini rahastamine ei suurene ja me teame ka, et kaks kolmandikku erakorralise meditsiini osakonda pöördujaid ei vaja tegelikult seda abi, milleks see osakond on mõeldud,» selgitas Viljandi haigla erakorralise meditsiini ja sisehaiguste kliiniku juht Märt Põlluveer.