Sakala ootab juubelikingiks küsimusi tegijatele ja otsib pikaaegseimat tellijat

Sakala peatoimetaja Hans Väre sõnul näevad kümned tuhanded silmapaarid ajakirjanike töö tulemust, kuid enamasti mitte seda, mis selle taga seisab. «Rumalaid küsimusi pole olemas, nii et küsida võib kõige kohta ja kui see just allikakaitse või ärisaladusega varjatud pole, püüame vastata,» sõnas ta.