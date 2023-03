Mädase põletikuga viljandlanna leidis hambaarsti Põltsamaalt. Tervisekassa võttis Viljandi hambaravi kättesaadavuse luubi alla

Tervisemure teemal Sakalaga rääkides anonüümsust palunud 25-aastase naise tervis oli teisipäevaks parem, kuid ta ütles, et suu on katsumuse tõttu veel imelik ja kõnelda keeruline.

Lugu algas eelmise reede õhtul. «Mul oli selle hambaga probleeme, see hakkas valutama ja kuna niikuinii sel ajal ühtegi hambaravikabinetti enam lahti ei olnud ja nädalavahetus tuli vahele, mõtlesin, et ­ootan esmaspäevani ära,» rääkis viljandlanna. Hambavalu läks aga nii hulluks, et need kaks päeva möödusid tal valuvaigistite peal ja lõpuks ei mõjunud enam needki. Ta helistas Viljandi haigla erakorralise meditsiini osakonda (EMO), et äkki teevad valuvaigistava süsti, aga sealt soovitati tema sõnul Dolmenit võtta.