Juhtkiri ⟩ Minge Tartusse!

Põletikuline kolle hamba all ei valmista aga mitte ainult väljakannatamatut valu, vaid võib lõpuks tekitada eluohtliku seisundi, nii et see vajab viivitamatut sekkumist. Ja tõepoolest, sellele «Vabu aegu ei ole!» teatele lisandub tihtipeale soovitus sõita kiiresti Tartusse. Jah, paljude tervisehädade puhul on see võimalik, aga seegi nõuab omajagu seiklemist, eriti kui auto kasutamise võimalust ei ole ja viimane buss on juba läinud.

Selles kõiges pole paraku midagi uut, meedikute nappusega on suur osa Eestist, sealhulgas Viljandi, kimpus olnud juba aastaid. Võiks ju õlgu kehitada ja öelda, et Tartu pole sugugi kaugel. Ega ta olegi, kui kõrvale võtta need vahemaad, mis USA-s või Austraalias linnade vahel on. Hambaarste on aga samas üsna palju. Pigem panebki imestama asjaolu, et tervisekassaga koostööd tegevast 13 hambakliinikust ei piisa, ja et tervisekassa pole teadlikki, et neist ei piisa.