Spordihoone kohvik teatas soovist leping lõpetada

Osaühing A.G.M Kaubandus on spordihoones kohvikuruume rentinud 2015. aasta 28. detsembrist. Nüüd on ettevõtte omanik esitanud linnale avalduse rendileping lõpetada.

Viljandi spordihoone kohviku Time Out pidaja on teinud linnavalitsusele avalduse, et soovib veidi rohkem kui seitse aastat tagasi sõlmitud rendilepingu lõpetada. Kohvik peaks avatud olema aprilli alguseni.