Purustatud Vene tank jõuab reedel Viljandisse

Kaitseministeerium andis pressiteate vahendusel teada, et tank on 17.–20. märtsini Viljandi linnastaadioni kõrval Järve ja Aasa tänava vahelises parklas.

Purustatud tank T-72 sümboliseerib aasta kestnud Venemaa Föderatsiooni kallaletungi Ukrainale ja agressori põhjustatud inimlikke kannatusi: tapetud on umbes 10 000 tsiviilisikut, küüditatud tuhandeid lapsi. See on valus näide Venemaa Föderatsiooni sõjapidamisest ja mentaliteedist XXI sajandil ning kuritegelikust püüdlusest hävitada Ukraina rahvast, kultuuri ja riiki.

Purustatud sõjatehnika eksponeerimise eesmärk on näidata, et Venemaa on võidetav, kui Ukrainal on selleks vajalikud relvad ja tahe. Eesti ja teiste lääneriikide relvaabi on olnud Ukraina kaitsmisel määrava tähtsusega.

Viljandi linnapea Madis Timpsoni sõnul on purustatud Vene tanki Viljandisse toomise eesmärk meenutada aasta möödumist Venemaa Föderatsiooni sõja algusest Ukraina vastu. "Purustatud Vene tank jõuab ka Viljandisse ning seda seetõttu, et me ei unustaks, et meie kõrval käib sõda. Me peame meeles hoidma, et sõda ei ole lõppenud, kurjus elab meie kõrval ja me peame endisel Ukrainat selles igati toetama," ütles linnapea.

Väljapaneku teekond Eestis algas Tallinnast 25. veebruaril ja nüüdseks on tank olnud rahvale tutvumiseks väljas Tartus, Antslas ja Valgas. Lõpuks läheb see Viimsisse Eesti sõjamuuseumi eksponaadiks.

Samasugune väljapanek on Lätis ja Leedus ning ka Saksamaal.