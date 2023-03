Eilne emakeelepäev tegi meele pidulikult härdaks. Siin me oleme, üks tibatilluke rahvakild soisel maalapil, ning peame vastu. Meie ajalugu vaadates poleks midagi imestada, kui eesti keel oleks praeguseks kantud väljasurnud keelte nimekirja nagu sajad teised keeled. On see siis õnn või rahvusele omane jonnakus, me peame vastu ning kirjutame raamatuid, luuletusi, laule ja näitemänge.