Koondise väravavaht Rasmus Ots mängust Iisraeliga: nad said meile piisavalt pähe sisse, et liiga teha

«Oli ju ka põhjust,» lausus Viljandi HC ja Eesti koondise väravavaht Rasmus Ots nentimise peale, et mängijate näost oli näha suurt pettumust. «Palju meil neid mänge tuleb, kus meil on selles mõttes tunne või potentsiaalne võimalus võita! Kui paberil panna need kaks koondist kõrvuti, siis nende käes oli jämedam ots, aga esimesest mängust oli aru saada, et tegelikult on mängida küll ja veel,» rääkis ta. «Meil oli kõvasti juurde panna, aga lõpptulemus ei olnud selline … rahuldav.»