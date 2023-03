GALERII ⟩ Voldemar Kuslapi teine tulemine meelitas aida suure saali särasilmset publikut täis

Esialgse kava kohaselt pidanud Kuslap esinema 9. märtsil, laulja aga haigestus ning kohtumine lükati edasi. Soovijaid said oma pileti alles hoida või vahetada ka mõne teise kontsertkohtumise pääsme vastu, arvukas aita kokkutulnute hulk viitab aga, et fännid jäid truuks ning ootasid. Aida riidehoius käis enne kontserdi algust tihe sagimine. Vabaks jäänud kohadele oli võimalik veel pileteid osta.

Teiste seas ootas piletikontrolli sabas viljandlane Valentine Alvre, kes rääkis, et oli ostnud pääsme 9. märtsiks ning pettumus kontserdi ärajäämisest oli olnud suur. "Aga seda suurem rõõm on muidugi sellest, et see ikkagi toimub," nentis Alvre ning sõnas, et on Voldemar Kuslapi loomingu suur austaja ja ootas kontserti väga. "Tulingi täna lihtsalt nautima – endaealiste muusikat endaealiste seltskonnas!"