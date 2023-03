Ühistranspordikeskuse juht: tasuline bussisõit tooks lisakulu

Riigi kulutused tasuta ühistranspordile on kerkinud 18 miljonilt 60 miljonile eurole aastas, kuid üle Eesti pole sõitjate hulk loodetud määral kasvanud. Viljandimaa ühistranspordikeskuse juht Kaupo Kase ütles, et plaan tasulisele ühistranspordile tagasi minna tekitab praegu rohkelt küsimusi ega pruugi anda transpordi kvaliteedi loodetud tõusu efekti.

«Probleem on selles, et seda 60 miljonit me ei saaks praegu Eestis piletituluna kuidagi kokku,» nentis Kaupo Kase ja tõi näiteks, et 2017. aastal koguti üle Eesti piletituluna 11 miljonit eurot. «Me räägime praegu ainult olemasoleva liinivõrgu püstihoidmise rahast, liinivõrgu arendamise rahast pole juttugi.»