Koroonasse nakatumine püsib stabiilne, aga gripp sai hoogu juurde

Kui eelmisel nädalal oli koroonaosakonnas 15 patsienti, siis teisipäeval oli neid 11. Terviseameti andmed näitavad, et Viljandimaal on nakatumine liikunud märtsis tempoga kuus-seitse inimest päevas. 27. veebruarist 12. märtsini on leidnud terviseameti andmetel Viljandimaal kinnitust 95 koroonadiagnoosi.

Viljandi haigla koostööjuhi Krista Valdvee seletusel kerkis patsientide hulk märtsi hakul, kuid viimastel päevadel on see mõnevõrra kahanenud. Parematel nädalatel on haiglas olnud viis või kuus COVID-19 haiget.

Kui koroonasse nakatumist on terviseamet viimase kahe nädala jooksul registreerinud Viljandimaal 100 000 elaniku kohta 207 juhul, siis grippi ja gripilaadsetesse haigustesse nakatumist on olnud kaks korda enam. Viljandimaal oli see näitaja eelmisel nädalal 100 000 inimese kohta 416 ja see on suurem näitaja alates jaanuari keskpaigast, aga kaks korda väiksem kui aastavahetuse paiku.