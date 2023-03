EMAKEELEPÄEV ⟩ Sakala keeletoimetajad kiidavad Egon Valdarut

Sakala lugejale on Egon Valdaru kirjutanud juba 16 aastat. Küllap meenuvad paljudele tema lood ilusatest kodudest ja aedadest. Neist lugudest on paistnud aiandust õppinud inimese asjatundlikkus ja samas sõnaosavus, mille taga võib aimata suurt lugemust. Egon laseb intervjueeritaval rahulikult rääkida. Ta oskab märgata detaile ja neid ka kirja panna nii, et lugu muutub mahlakaks.