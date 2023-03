Teehooldajad hoiatavad vesiliu eest

Teetemperatuur on plusspoolel ning tugeva tuule tõttu võib kõrvalmaanteedel olla murdunud puid ja oksi, hoiatab transpordiamet.

Päeval tuleb pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hooti vihma. Tuul on endiselt tugev, ulatudes saartel ja rannikul puhanguti kuni 20 meetrini sekundis, õhtuks see nõrgeneb veidi. Õhutemperatuur on +3 kuni +8 kraadi.