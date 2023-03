Arvi Sarjas: Tääksis nullib vald alatute võtetega kogu senise arengu

EELMISEL nädalal oli Tääksi koolimajas Põhja-Sakala vallavanema korraldatud kohtumine Tääksi paikkonna kodanikega. See oli kokku kutsutud, et arutleda, kuidas vald raskest finantsseisust välja tuua ja mis saab edasi. Tegelikkuses nägi see välja hoopis teistmoodi.