Juhtkiri ⟩ Tehisintellektiga tuleb kohaneda, mitte sõdida

Ent kunagi murdub sellegi pähkli koor lõplikult, on vaja ainult aega. Ühel hetkel on roboti loodud eestikeelne tekst keskpärase jutuvestmisoskusega inimese kirjutatust täiesti eristamatu. Mida see endaga kaasa toob, ei oska keegi meist lõpuni aimata. Selge on ainult see, mitte üksnes haridusvaldkonna, vaid ka väga paljude teiste töökohtade olemus ja sisu muutuvad tundmatuseni.