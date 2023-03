Viljandi Metall jäi ka poolfinaalseeria teises mängus geimivõiduta

«Mängi ükskõik kui hästi, aga midagi on võimalik alati teistmoodi teha, olukorrad teisiti lahendada. Need jäävad väikeste nüansside taha. Kas või geimivõitki,» nentis Viljandi võistkonna peatreener Margit Keerutaja-Must.

Pärast seeria esimest kohtumist oli naiskond teinud mänguanalüüsi ja muutnud mänguplaani, see treeneri sõnul töötas. «Muutsime asetusi, ründasime kõvasti mitmekülgsemalt ja tüdrukud pidasid väga hästi mänguplaanist kinni,» rääkis ta. «Need ülesanded, millega esimeses mängus jänni jäime, need said täidetud. Ja suutsime nii palju neil ikkagi elu raskemaks teha, et nende rünnakud maha võtta ja võimalikult palju neid takistada. Selles mõttes tegime, mis oli plaanis.»