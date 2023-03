"Eks me ikka proovi," kostis Viljandi rattaklubi juhatuse liige ja rajameister Kristjan Kivistik küsimuse peale, kas nüüd on kõik.

"Eelmise nädala lõpul ka proovisime, aga väga keeruline on, kui järsku nii palju lund on. Lumi on raske ja nii kui raja lükkame, pressib külgedelt vesi peale ja jäätub konarlik pind. Praegu pole isegi lootust, et uisurada tekiks,” selgitas Kivistik.