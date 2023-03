Eestis on kolm vanglat: Tallinna, Tartu ja Viru vangla. Fotol on Tallinna vangla värav.

Keskmine Eesti vang on 40-aastane keskharidusega mees, kes kannab vanglas karistust neljandat korda. Tal on Eesti kodakondsus, aga emakeeleks vene keel. Tema karistusaja pikkus on viis ja pool aastat ning ta kannab karistust narkootikumide müümise eest.