Viljandi võrkpallinaised jäid tartlastele alla

Nagu vahendab Eesti võrkpalli liit, on kolme võiduni peetav poolfinaalseeria seni kulgenud põhiturniiril teiseks tulnud tartlannade dikteerimisel: kahes senises kohtumises pole põhiturniiril kolmanda koha saavutanud Viljandi geimivõitu saanud. Kodusaalis avamängu 3:0 võitnud Tartu esindus jäi sama tulemusega peale ka Viljandis asetleidnud teises vastasseisus, loovutades võõrustajatele geimides vastavalt 21, 24 ja 23 punkti.

Seeria kolmas mäng, milles Tartu võistkonnal on võimalik tagada finaalikoht, on 14. märtsil kell 19.30 A. Le Coq Spordi spordimajas. Viljandi võidu korral jätkub seeria neljanda mänguga Viljandis. Teises poolfinaalseerias TalTech/Tradehouse'i ja Barrus/Võru Võrkpalliklubi vahel on seis kahe mängu järel viigis. Seeria kolmas kohtumine algab TalTechi spordihoones 15. märtsil kell 19.