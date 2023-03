Kevadine oksalõikus saab varsti alata

Kivisild märkis, et kuigi vanade puude noorendamist on õige alustada just kevadel, on hoolduslõikust, sealhulgas vesikasvude eemaldamist, soovitatav teha suvel pärast jaanipäeva augusti lõpuni. «Nii ei jõua puu sügiseks pikki vesikasve välja ajada. Teisalt on kevade eeliseks asjaolu, et siis on puu «luukere» näha ja saab oma tööst parema ülevaate, mida ja kuidas lõigata.»