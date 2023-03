Jürgen Ligile on võistlemine ja võitmine vaat et rutiin. Vana spordimehena seab ta tihti sammud jooksurajale, ronib ratta selga või sumatab vette, et pärast mõningat pingutust taas medal kaela saada. Tõsi küll, viimasel ajal veteranide klassis, mitte üldarvestuses, aga silmad teeb ta ette paljudele noortele.