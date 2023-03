Nädala nuhtlus ⟩ Tüütav on lumi!

Viljandi on ka märtsi teisel nädalal korralikult lumme uppunud.

Kui lumi novembris maha tuli, läks nii minul kui paljudel teistel meel rõõmsamaks. Tavalise mudakuu asemel oli kõik valge ja helge, jõulud lähenesid ning põhjapõdrad ei pidanudki saanidega mööda kündi kraapima. Ka jaanuaris oli tore, et on korralik Eesti talv, ning ega külmakuugi ju ilma mõnusa lumeta mööduda saa, eriti vabariigi aastapäev, mil lumiste põldude kohus on koos tumeda metsa ja sinise taevaga üleriigilisi trikoloore moodustada.