Vaba mõte ⟩ Mis siis, kui «Laseri» tüübil oli õigus?

Nii umbes seitsmendas klassis sattusime ühe ärajäänud tunni ajal klassivennaga koridori peal juttu ajama. Ei olnud me mingid erilised sõbrad, kes teineteisele südant puistaksid, õieti ei sallinudki me teineteist, aga kui aeg on igav oota ja nutitelefoni pole veel leiutatud, mida sa hing siis ikka hädaga teed. Ilmselt läks vestlus kuidagi tuleviku peale ja mina ütlesin, et tahan bioloogiks saada. «Mina lähen kohe pärast põhikooli ehitajaks ja teenin kolm korda rohkem kui sina oma ülikooliga,» parastas tema. Põhikooli, tõsi küll, lõpetas ta vist pärast mind, sest juba selle vaidluse ajaks oli ta paar-kolm aastat istuma jäänud.