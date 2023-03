Lumerohkus sunnib valget vaipa kokku pakkima märtsiski

Viljandi linn ja osaühing ETK Teed on kokku leppinud, et talvise tänavahoolduse hind hõlmab vajaduse korral 3000 kuupmeetri lume äraveo. Kui talv nõuab enamat, esitab Linnahooldus lisatellimusi ning tasub­ selle eest eraldi. Millal on õige aeg lumi tänavatelt mujale viia, otsustab alati Linnahooldus ning lepib ETK Teedega kokku.

Lõppeval talihoojal on Ilissoni sõnul lume äravedu nõutud viiel korral ja kuues kord on parasjagu käsil. Iga tellimus võib tähendada mitut tööpäeva ehk tööd tehakse seni, kuni see on valmis. Esimese tellimuse täitmisega alustas hooldusfirma 25. novembril, seejärel 17. detsembril, 29. detsembril, 13. jaanuaril, 23. veebruaril ja nüüd 9. märtsil.