Põrsas kotis. Mis peitub Rootsist pärit viieeuroses riidepambus?

Leian kuulutuse, milles pakutakse Rootsist pärit sorteerimata rõivastega 150-liitrisi kotte viie euro eest. Kirjas on, et rõivaid on vastsündinutest kuni suuruseni 3 XL. Pluuside, pükste, jopede, kampsunite, seelikute ja kleitide kõrval peaks leiduma, voodipesu ja rätikuid. "Oleneb kottidest – võib leida uusi riideid kui ka väga palju erinevaid firmariideid. Lindex, Huppa, Lenne, Adidas, Nike, Puma, Tommy ...” seisab müügikuulutuses. Müüja rõhutab, et kotte ta tagasi ei osta ja ümber ei vaheta.