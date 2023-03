Eesti karikavõistlustele Viljandisse jätavad pooled võistkonnad tulemata

Veebruari lõpus peeti viimased PAF naiste hokiliiga Eesti meistrivõistluste kohtumised ning selleks, et hokinaistele mängurõõmu pakkuda ja kõik hooaja lõpuks korraga hokiväljakule saada, otsustas hokiliit korraldada naiste karikavõistlused esimest korda Viljandis. Olgugi et karikavõistluste juhendis on kirjas, et kõigile Eesti meistrivõistlused kaasa teinud klubidele on karikamängudel osalemine kohustuslik, otsustas kuuest klubist kolm osalemisest loobuda.