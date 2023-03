Võit! Eesti käsipallikoondise resultatiivseimad mängijad olid viljandlased

"Eks võiduga olen väga rahul, aga kahjuks olime siin terve mängu nelja-viie väravaga ees ja lõpus tegime lihtsalt vigu, mida ei tohi teha," ütles Mait Patrail ETV2-le. "Karl (Toom – toimetus) üritas joonele sööta, väravavaht väravas ei olnud. Parem viska ise, on suurem protsent, et sisse läheb, kui joonele söötes. Muidugi lõpus vaatad tabloole, oled rõõmus, aga kui tead mängu kulgu, siis on natukene kahju ka, et lõpus ei võitnud nelja-viie väravaga."

Patrail tunnistas pärast mängu, et maru väsimus oli lõpuks peal. "Ei jäänud küll midagi sisse. Rünnakus on päris palju puhkeaega, isegi paremsisemise peal ma eriti ei rünnanud. Ma andsin seal Toomile ja Lõpule võimaluse. Nad mängisid väga hästi. Ei olnudki vaja ise sekkuda mängu, väga tublid poisid olid."

Patrail nentis, et kui ta koondisse tuli, oli päris palju uusi nägusid. "Aga kindlasti on Karl Toom alati viskaja. On halb päev, on hea päev – täna oli tal hea päev, see oli meie õnneks. Lõpp on kõva arengu edasi teinud ja Viitkar muidugi joone peal. Täna mõlemad mängisid enam-vähem 60 minutit ja tegid väga hea partii."