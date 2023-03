Laupäeval lendavad noortetoas ratturid ja rulatajad

Ta lisas, et iga aastaga on võistluspäev kasvanud nii osalejate kui ka sponsorite poolest. "Noored ootavad seda võistluspäeva väga, valmistuvad suure tahtejõuga ja on ootusärevad. Ja mitte ainult Viljandi noored, vaid ekstreemspordihuvilised üle Eesti! Paljud noored väljastpoolt Viljandit on võistlusest osa võtnud kõigil neljal korral ja on väga soe tunne näha juba tuttavaid sõitjaid taas meie juures," rääkis Pomber. "Oleme päris hästi tõestanud, et oskame läbi viia Eesti suurimat ekstreemspordi võistluspäeva."