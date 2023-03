Inflatsioon on iseenesest majandusele hea, küsimus on selle suuruses. See, kui hinnad tõusevad natuke, ideaalis kaks protsenti aastas, elavdab majandust, kuid ei söö üleliia sääste ega muuda majanduskeskkonda ebastabiilseks. Eesti viimase aasta inflatsioon on kahjuks tervislikust tasemest umbes kümme korda suurem olnud.