Sage lumesadu paneb suusatajad rada otsima

Tänavune märts on suusasõpru kostitanud paksu lumekihiga, mis lubab neil radadel vuhiseda tõenäoliselt veel pikalt. Et aga lund muudkui juurde tuleb, teeb see keeruliseks radade hooldamise, sest vaevalt on masinaga jälg sisse tehtud, kui juba uus kiht peale sajab. Nii peavad suusatajadki rajainfol silma peal hoidma.